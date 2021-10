Bagheria, il figlio è detenuto ma la madre incassa il reddito di cittadinanza: denunciata

Ennesima storia di "furbetti" del reddito di cittadinanza. I finanzieri di Bagheria, in collaborazione con il personale dell'Inps, hanno individuato e denunciato una donna che risultava beneficiaria illecitamente del sostegno economico per un ammontare di 5.894,37 euro.

L'Inps recupererà le somme percepite illecitamente

Le Fiamme Gialle hanno accertato che la signora aveva omesso di comunicare lo stato di detenzione del figlio per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di diversi locali notturni di Palermo e provincia. Una circostanza che non consente di ricevere il beneficio. I finanzieri hanno proceduto a denunciare la donna alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e l’Inps avvierà le procedure per sospendere il reddito e recuperare le somme già erogate.

© Riproduzione riservata