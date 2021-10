Palermo, rider discriminato: confermata la condanna per l'azienda

La Corte d’appello di Palermo ha confermato il giudizio in primo grado, che ha ritenuto discriminatoria la condotta di Social Food nei confronti del rider Fabio Pace, militante di Nidil Cgil Palermo, assistito anche dalla Filcams e dalla Filt. Il lavoratore aveva aderito a una organizzazione sindacale diversa a quella firmataria dell’accordo stipulata da Assodeliver con Ugl e dal giugno 2020 era stato sospeso dai turni di lavoro e aveva deciso di fare causa all’azienda. Social Food è stata condannata alla corresponsione in favore del rider, a titolo di risarcimento del danno conseguente all’illegittimo recesso, di un importo pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito dalla data del recesso sino alla naturale scadenza del rapporto, nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale, dipendente dalla condotta discriminatoria.

Riconosciuto il diritto al dissenso

«Questa sentenza, che accogliamo con estremo favore, ribadisce il diritto del lavoratore Fabio Pace al dissenso, e quindi a non sottoscrivere un contratto di lavoro che aderisce alla regolamentazione tra Assodelivery e Ugl che, come più volte da noi ribadito, è una organizzazione non rappresentativa di tutti i lavoratori - dice il segretario generale Nidil Cgil Palermo Andrea Gattuso - A quasi un anno dall’applicazione dell’accordo, le condizioni di lavoro dei rider delle piattaforme aderenti ad Assodelivery, Glovo, Deliveroo, Uber Eats e Social Food, sono nettamente peggiorate, sia dal punto di vista dei guadagni che dal punto di vista dei diritti e dell’attività quotidiana».

L'alternativa al contratto era la perdita del lavoro

«La Corte, più in generale - spiega l’avvocato Giorgia Lo Monaco - ha ritenuto che Social Food ha effettivamente compiuto un atto di discriminazione indiretta, nella misura in cui ha prospettato ai lavoratori, ove non acconsentissero alla sottoscrizione del nuovo contratto, quale unica alternativa, l’immediata risoluzione del contratto in corso di esecuzione. Si legge ancora nella sentenza che si è trattato, infatti, a ben vedere, di una condotta che ha fortemente coartato la libertà negoziale dei collaboratori, costringendoli, di fatto, ad accettare le nuove condizioni contrattuali, a pena di perdita del rapporto di lavoro». «Adesso ci auguriamo - aggiunge Gattuso - che questa ennesima conferma da parte della Corte d’Appello di Palermo spinga anche le istituzioni, a partire dal governo, a cancellare l’assurdo dualismo che si è generato con l’uscita di Just Eat dal cartello di Assodelivery, generando una situazione in cui per lo stesso lavoro, nello stesso paese, l’Italia, si lavora con due regimi diversi, lavoro subordinato e lavoro autonomo».

La soddisfazione del sindacato

«Esprimiamo grande soddisfazione per questa duplice vittoria - affermano i segretari generali di Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello e di Filt Cgil Palermo Gaetano Bonavia - Fabio Pace è stato sottoposto a una palese discriminazione, come confermano ormai due sentenze. Speriamo che questa decisione consenta di migliorare finalmente le condizioni di lavoro dei rider. La sentenza di fatto conferma l’importanza dell’attività sindacale svolta dai nostri delegati aziendali a tutti i livelli».

