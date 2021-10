Inaugurato l'impianto di Misterbianco, 60 cremazioni gratuite per Palermo

È stata inaugurata stamani la struttura all’interno del cimitero comunale di Misterbianco che accoglie il forno crematorio con annesse le sale cerimonia e veglia, gli uffici ed i servizi e i locali che ospitano i forni e la cella frigorifera. A tagliare il nastro della nuova struttura il commissario straordinario del Comune, Salvatore Caccamo, e Mario Ballerini, presidente della Saie Spa che ha realizzato l’impianto in projet financing e della società Misterbianco Cremazioni che lo gestirà.

Dieci cremazioni al giorno

L’impianto operativo dallo scorso luglio sorge su due livelli e con uno spazio esterno denominato «il giardino del ricordo» ed attualmente ha un potenziale di dieci cremazioni al giorno. Il crematorio realizzato con le nuove tecniche servirà l’intera regione siciliana ed ultimamente ha collaborato con la città di Palermo, che alla cerimonia di inaugurazione era rappresentata dall’assessore ai Cimiteri Antonino Sala. Alla cerimonia era presente anche la sede catanese dell’associazione So.Crem. che condivide gli obiettivi ed i principi etici e morali della cremazione.

L'impianto dei Rotoli fermo

Il revamping del forno crematorio dei Rotoli arranca e fino a gennaio il suo destino è sospeso. Intanto però la cultura della cremazione sta guadagnando terreno e lo dimostrano le numerose richieste giunte al Comune di Palermo da chi ha familiari in deposito da mesi, senza sepoltura, e vuole optare per il servizio gratuito messo in piedi dall’Amministrazione per favorire il decongestionamento delle bare in attesa. L'accordo con la So.Crem prevede il trasferimento di 60 salme nell’impianto del Catanese a costo zero: «Grazie alla disponibilità della Misterbianco cremazioni spa, si potrà procedere alla cremazione gratuita. Il trasporto sarà a carico della ditta. Ringrazio l'impresa per la generosa offerta che ci consentirà di dare una risposta immediata alle famiglie che intendano usufruire della opportunità», dice l'assessore Toni Sala.

