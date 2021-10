Palermo: ruba il cellulare ad una ragazza e fugge, fermato e arrestato

Un 31enne residente in un comune della provincia palermitana è stato arrestato per furto con strappo. Una notte di qualche giorno fa, l’uomo aveva incrociato una ragazza trentenne, in corso Vittorio Emanuele e le aveva chiesto in prestito il cellulare per poter chiamare un taxi. ma appena la donna ha uscito lo smartphone dalla borsa, il 31enne lo ha rubato dalle mani fuggendo verso Villa Bonanno.

La vittima ha tentato quindi di seguire l'uomo, sperando che le sue grida potessero richiamare l’attenzione di un passante. Il personale di vigilanza alla Questura è intervenuto, mettendosi all'inseguimento del 31enne, fermandolo. Il cellulare è stato subito restituito alla vittima e il 31enne è stato arrestato. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata