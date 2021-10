Incidente a Palermo, motociclista di Ficarazzi travolto e ucciso: si costituisce il pirata della strada

Incidente mortale all'alba a Palermo. La vittima, un motociclista, Giovanni Pagliaro, 45enne di Ficarazzi, in sella ad uno scooter Honda S50, è stato investito da un'auto intorno alle 4,30 del mattino nei pressi del mercato ittico alla Cala. L'automobilista, alla guida di una Smart, si è dato alla fuga senza prestare soccorso ma successivamente si è costituito presso la caserma dei carabinieri della Stazione Acqua dei Corsari.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 ne hanno costatato la morte sul colpo. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che hanno avviato le indagini. In un primo momento l'uomo alla guida dell'auto era fuggito e anche attraverso le immagini delle telecamere della zona, erano in corso le ricerche del pirata della strada.

Poco prima dell’accaduto, nella zona dell’incidente c'era stata una rissa ed era stato chiamato il 118 per soccorrere qualcuno rimasto ferito nell’aggressione, ma arrivati sul luogo, i sanitari si sono accorti del motociclista deceduto e lasciato sull'asfalto.

Giovanni Pagliaro lascia moglie e due bambini di 4 e 6 anni. Era il titolare di una rivendita di prodotti ittici a Palermo.

