Il cimitero di Ficarazzi verrà restaurato, stanziato un milione dalla Regione

Se ai Rotoli non c'è più posto, negli altri cimiteri della provincia si prova a evitare situazioni critiche intervenendo per tempo. Il camposanto di Ficarazzi verrà restaurato. Lo ha deciso il governo regionale Musumeci che ha stanziato un milione e 100 mila euro.

L’area storica del complesso monumentale che occupa ottomila metri quadrati, lungo la statale 113 Palermo-Messina, risulta un bene culturale e la Soprintendenza di Palermo aveva richiesto lavori urgenti di messa in sicurezza del padiglione di ingresso, dei locali annessi e dei muri di cinta. Il via libera riguarda il progetto stralcio dei lavori di manutenzione e restauro redatto dal Comune di Ficarazzi, già approvato dalla Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Palermo. Fra gli interventi previsti la sostituzione della pavimentazione esistente dei viali e dello spazio antistante l’ingresso attualmente in asfalto con basolato in pietra di Billiemi, la collocazione degli impianti di smaltimento di acque bianche e nere e la sistemazione dell’impianto di illuminazione con 22 nuovi apparecchi di illuminazione a palo e 4 a parete. Tutti gli interventi sono mirati alla tutela e conservazione del complesso monumentale che attende lavori da anni.

