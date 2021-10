Provano a rubare gli incassi dei distributori di benzina, quattro arresti a Palermo

Provano a rubare gli incassi dei distributori di benzina inseguendo e speronando con l'auto un uomo e cercando di prelevargli il borsello pieno di soldi ma il piano fallisce. I carabinieri hanno arrestato quattro palermitani per una tentata rapina che risale al settembre del 2020. Si tratta di Pietro Di Pasquale, 44 anni, Gaetano Di Pasquale, 33 anni, Marcello Tutrone, 36 anni, Antonino di Pasquale, 66 anni.

Dopo avere studiato le abitudini della vittima che, per motivi di lavoro, aveva il compito di ritirare gli incassi dai vari distributori di benzina a Palermo, i quattro, servendosi di due auto ed uno scooter, a settembre 2020 lo bloccarono tamponandolo a bordo della sua auto, mandandogli in frantumi il finestrino e cercando di sottrargli il borsello contenente un’ingente somma in contanti. La rapina fallì solo grazie al fatto che la vittima riuscì a fuggire.

Le indagini, anche grazie all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di identificare gli autori materiali della tentata rapina che sono stati arrestati per tentata rapina aggravata. I coinvolti sono ora nel carcere Pagliarelli.

