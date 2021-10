Coronavirus a Palermo, strade chiuse nel weekend in caso di assembramenti: ecco dove

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato il nuovo provvedimento anti Coronavirus: prorogata fino al 31 ottobre l'ordinanza anti-assembramento nei fine settimana. Orlando ha partecipato oggi insieme al prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani e le Forze di di Polizia territoriali ad una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso della riunione è stato deciso di prorogare la misura del divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro nel periodo compreso tra l'1 e il 31 ottobre dal venerdì alla domenica dalle ore 20 alle ore 7, e di reiterare, nello stesso arco temporale, il dispositivo di contingentamento degli accessi alle piazze Sant'Anna e Magione e al Mercato della Vucciria.

Il sindaco ha emanato una ordinanza con la quale dispone l'interruzione del transito pedonale o veicolare nelle strade e piazze negli orari stabiliti qualora si verifichi un affollamento all'interno di ciascuna area tale da non consentire l'effettuazione dei servizi di polizia. Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento. I giorni interessati dal provvedimento sono l'1, 2, 8, 9, 15 e 16, 22, 23, 29 e 30 ottobre dalle 18 alle ore 4. Ecco dove:

Piazza Sant’Anna

Via Lattarini/Piazza Sant’Anna

Piazza Sant’Anna/Via Cagliari

Piazza Croce dei Vespri/Piazza Aragona

Piazza Croce dei Vespri/Vicolo Valguarnera

Mercato della Vucciria

Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso);

Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso);

Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso);

Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso);

Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Lo scorso settembre sono state 58.076 le persone e 6.662 gli esercizi e le attività commerciali oggetto di controllo; 297 le persone e 12 gli esercizi sanzionati.

© Riproduzione riservata