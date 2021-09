Caccia al pirata della strada che ha investito un uomo di 48 anni in via Ernesto Basile, all’altezza di via Generale Vito Artale a Palermo. L'automobilista è fuggito senza prestare soccorso. Sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri.

I sanitari del 118 hanno portato il ferito all’ospedale Civico. La prognosi è di 30 giorni. Al vaglio le immagini delle telecamere che potrebbero aver ripreso la targa della vettura.

© Riproduzione riservata