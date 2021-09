Palermo, dipendente dell'Università aggredita in segreteria

Momenti di tensione all’ingresso della segreteria studenti dell’Università di Palermo in viale delle Scienze. Secondo quanto si apprende, una donna avrebbe aggredito una dipendente del servizio portineria ferendola e costringendola a ricevere le cure mediche. Lo scontro fisico è arrivato al culmine di un diverbio.

Gli uffici di viale delle Scienze in questo periodo non riescono a far fronte alla grande mole di richieste da parte degli studenti che temono di rimanere fuori dai tempi utili per la presentazione delle pratiche di immatricolazione. A causa delle restrizioni Covid, infatti, molti dei servizi sono attualmente sospesi o erogati esclusivamente su prenotazione. Dall’Università confermato il momento di tensione ma escludono che sia stata presentata una denuncia.

