Banda del buco ancora in azione a Palermo, colpo in un centro scommesse

Banda del buco in azione a Palermo. Qualcuno nel corso della notte ha praticato un foro in un centro scommesse in via Brunelleschi. Ancora da comprendere se i ladri siano riusciti a portare via soldi o computer e stampanti. Le indagini sono condotte dalla polizia.

E' intervenuta anche la scientifica per cercare di trovare tracce utili per risalire agli autori. Nella zona occidentale della città sono stati messi a segni diversi colpi.

Due volte ad un tabacchi allo Zen in via Gino Zappa e anche all'agenzia Credem in via Leonardo da Vinci.

