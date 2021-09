Travolto e ucciso dal suo Tir a Capaci, disposta l'autopsia

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Giuseppe Costantino camionista palermitano di 52 anni che è stato schiacciato questa mattina dalle ruote del suo stesso Tir in via Renato Guttuso a Capaci. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini. Secondo una prima ricostruzione il camionista è sceso dalla cabina del mezzo indossando i guanti e stava facendo dei controlli nella zona delle ruote quando il mezzo è andato indietro travolgendolo e non lasciandogli scampo.

Secondo una prima ricostruzione l’autotrasportatore aveva finito le operazioni di carico e scarico della merce ed era andato nella parte posteriore del mezzo per alcune verifiche. Ma il Tir si è messo in movimento e lo ha travolto uccidendolo. Sono intervenuti i medici del 118 che hanno constatato la morte.

© Riproduzione riservata