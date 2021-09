Palermo, crolla un ponteggio in via Pirandello: un muratore cade dal quarto piano, è grave

Incidente sul lavoro oggi, a Palermo, intorno alle 13. Un ponteggio, sul quale stava lavorando un operaio, è crollato e il muratore è caduto dal quarto piano, rimanendo incastrato tra le lamiere. La struttura era stata montata su un palazzo di via Pirandello 21, oggetto di lavori di rifacimento.

Sul posto è giunta l'ambulanza per i soccorsi e i vigili del fuoco. L'operaio, recuperato in stato cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Villa Sofia. La strada è rimasta bloccata con inevitabili file di auto nei pressi di via Pirandello.

