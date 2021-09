Mafia e scommesse online a Palermo, il pm chiede nove condanne

Il pm Dario Scaletta ha chiesto al Gup del tribunale di Palermo Elisabetta Stampacchia la condanna di nove imputati del processo "All In", una delle costole di Game Over, maxi-inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel campo delle scommesse sportive e nella gestione del gioco online.

L’indagine, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano, coinvolge un numero di persone più ampio, ma i nove che sono davanti al giudice Stampacchia sono coloro che hanno scelto il rito abbreviato.

Fra la pene più alte c'è quella proposta per colui che secondo la Procura è il regista e organizzatore di tutto, Francesco Paolo Maniscalco: 12 anni e la confisca delle società e delle strutture sequestrate, nel 2020, dal Gip Walter Turturici. Più elevata la richiesta per Salvatore Rubino: 14 anni. Poi 10 per Vincenzo Fiore e 6 per Christian Tortora. Per tutti gli altri chiesti 4 anni a testa: si tratta di Maurizio e Elio Camilleri, Giuseppe Rubino, Giovanni Castagnetta e Girolamo Di Marzo.

