Serra con 260 piante di marijuana e allaccio abusivo alla rete elettrica: un arresto a Partinico

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato Giuseppe Catalano, 25 anni, di Partinico, accusato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato.

Nel corso di una perquisizione in un locale nella disponibilità del giovane, a Partinico, i militari hanno trovato una serra indoor con 260 piante di marijuana in fase di maturazione, coltivate con sistema di irrigazione, corredato da lampade e ventilatori. L’alimentazione della serra, come accertato da personale tecnico dell’azienda «E-Distribuzione», era garantita da un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Al giovane verrà contestato anche il reato di furto aggravato. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

