Rifiuti a Palermo, troppe campane da svuotare: la Rap incrementa le squadre

Dopo le denunce dei cittadini sul malfunzionamento del servizio di raccolta del vetro nelle campane, la Rap accelera sugli svuotamenti nell’area della raccolta rifiuti porta a porta della città di Palermo. Da ieri sera l’azienda ha messo in campo due squadre, una dedicata agli svuotamenti della frazione del vetro, un’altra dedicata al residuo non riciclabile con al seguito due operai e un autista per ogni turno. Secondo le previsioni, mediamente si provvederà a svuotare ogni 24 ore una quarantina di campane e salvo imprevisti il cronoprogramma aziendale prevede il recupero del lavoro pregresso entro sei giorni.

Ne dà notizia oggi Giancarlo Macaluso in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola in cui peraltrovengono elencate le strade di Palermo in cui sono in corso gli interventi della Rap anche sul fronte di altri servizi.

