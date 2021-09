Palermo, si torna in tribunale per l'eventuale dissequestro della palestra Virgin

Non si prevedono tempi brevi per la riapertura della palestra Virgin di via Ventura, a Palermo. La struttura è finita sotto sequestro lo scorso anno. Mercoledì 29 settembre si terrà l’udienza del tribunale del Riesame sul ricorso presentato dalla difesa dei proprietari (la famiglia Basile, che gestisce anche la Ksm) riguardo alla richiesta di dissequestro degli oltre 60 mila euro relativi agli oneri edilizi che non sono mai stati versati al Comune. Secondo i legali non sarebbero stati dovuti perché si trattava di una semplice ristrutturazione e non di una nuova realizzazione.

In un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi tutti i passaggi e le posizioni in campo.

