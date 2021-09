Vuole che la figlia passi più tempo con lui, lite furibonda tra ex per strada a Palermo

Vuole che la figlia passi più tempo con lui, e così scoppia una lite tra ex per strada, in piazza Verdi, a Palermo. L'episodio, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato scorso quando le pattuglie dei carabinieri sono intervenute per separare un uomo originario del Gambia e una donna inglese che si trovava in compagnia della figlia piccola.

A quanto pare, l’africano si sarebbe pesantemente lamentato del fatto di non potere stare in compagnia della figlia, nata da una convivenza, ormai finita, con la ragazza inglese. La situazione stava per degenerare quando sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito la vicenda ed hanno informato la magistratura. Il pubblico ministero di turno ha disposto che la donna e la bimba venissero trasferite in una comunità protetta.

