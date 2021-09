Orlando dopo l'operazione antimafia: "Lo Stato è presente sul territorio". Le foto di 3 arrestati

Relativamente all’Operazione Araldo, condotta da carabinieri e guardia di finanza contro la criminalità organizzata e che ha portato all’arresto di 10 persone tra Bagheria e Villabate, il sindaco metropolitano di Palermo, Leoluca Orlando, ha espresso "un sentito ringraziamento alla magistratura, ai carabinieri e alla guardia di finanza che, ancora una volta, con grande professionalità hanno dimostrato come sia fondamentale non abbassare la guardia contro i fenomeni di estorsione e usura. Che in questo tempo falcidiato dalla crisi pandemica trovano terreno fertile da parte delle organizzazioni criminali. Ma l’operazione è l’ulteriore conferma dell’importante presenza dello Stato sul territorio a tutela delle infiltrazioni mafiose nell’economia legale".

