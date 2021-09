Incidente sulla statale a Termini Imerese, scontro fra auto: due feriti

Incidente sulla statale 113 all'altezza di Termini Imerese. Due auto si sono scontrate frontalmente. Due persone, i conducenti dei rispettivi mezzi, sono rimasti feriti nell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118.

Il tratto di strada, al km 208,000, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas, e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

