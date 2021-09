Incidente sul lavoro alle porte di Firenze, palermitano di 48 anni muore in fabbrica schiacciato dai rulli

Tragedia sul lavoro alle porte di Firenze. Giuseppe Siino, palermitano di 48 anni residente a Prato, è morto ieri nel turno serale, mentre lavorava ad un macchinario composto da due rulli nel quale sarebbe rimasto trascinato.

La ditta in cui è avvenuto l'incidente mortale è la Alma spa, azienda che produce moquettes a Campi Bisenzio e che conta 130 dipendenti. L'incidente è avvenuto verso le 21.30. Trenta, si apprende sul posto, gli addetti del reparto di agugliatura, quello che trasforma la fibra in moquette ai cui macchinari lavorava anche l'operaio morto.

Il responsabile del reparto di rifinizione dell'azienda, Saverio Giorgetti, ha spiegato che "la macchina in cui è avvenuto l'incidente è lunga cinque metri e larga due e che al momento dell'incidente vi lavoravano due persone: l'operaio che è caduto nei rulli e il caporeparto".

Secondo quanto spiega il collega, anche lui accorso questa notte in ditta, "nessuno si sarebbe accorto dell'incidente fino a che il macchinario non si è fermato, anche perché è uno strumento molto rumoroso: a quel punto il capo reparto è andato a controllare e ha visto il corpo del compagno di lavoro imprigionato nei rulli".

L'uomo è stato tirato fuori dai colleghi che in attesa dell'ambulanza hanno provato a rianimarlo con prime manovre di soccorso. Purtroppo sia i loro tentativi e poi quelli dei sanitari sono risultati vani: il collega è deceduto senza mai riprendere conoscenza. Lascia moglie e una figlia di 13 anni.

"Va posto rimedio alle evidenti insufficienze dei sistemi di prevenzione e controllo. Le istituzioni e il Governo intervengano su questa emergenza", scrive in una nota la Cgil di Firenze. Elena Aiazzi della segreteria Cgil Firenze, afferma: "Assistiamo sconvolti all'ennesimo infortunio mortale sul lavoro. Da mesi, anni sentiamo promesse di intervenire sulle mancanze e i limiti delle norme ma anche di porre rimedio alle evidenti insufficienze dei sistemi di prevenzione e controllo. Non ci si può giustificare con coloro che hanno perso il loro caro che ci sono delle lentezze burocratiche o altri tipi di spiegazioni nei ritardi a cui assistiamo. Si tratterebbe nel caso di ieri sera tra l'altro di un'azienda non sindacalizzata: non abbiamo certo la pretesa di risolvere tutti i problemi del mondo ma il Covid dimostra che la nostra presenza nelle aziende ha aiutato la difficile gestione della emergenza sanitaria. Alla Regione chiediamo di mantenere gli impegni presi per rafforzare la lotta per la sicurezza sul lavoro, al governo unitariamente abbiamo chiesto di aprire un confronto su questa emergenza nazionale che produca risultati concreti: è ora che si passi subito dalle parole ai fatti".

