Test salivari per gli studenti, si comincia nelle scuole di Palermo il 23 settembre

Screening anti-Covid con test salivari nelle scuole. Si parte da Palermo, che al momento, come scrive Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola, è l'unica area metropolitana ad aver comunicato giorno e luoghi di avvio.

Il monitoraggio avverrà con cadenza quindicinale e a campione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della Sicilia (come nel resto d’Italia) secondo le modalità dettate dall’Iss e rimarcate nella circolare inviata lo scorso 9 settembre ai presidi, ai prefetti, alle Asp e ai commissari per l’emergenza epidemiologica dagli assessorati regionali all’Istruzione e alla Salute, con l’indicazione di un target preciso: 8092 studenti da invitare ogni due settimane a sottoporsi al tampone, per riuscire a testarne almeno 4856.

A Palermo si parte il 23 settembre, nella scuola Virgilio e al Mattarella-Bonagia, con l’obiettivo di esaminare, da lì fino ai primi di ottobre, 1253 alunni su un campione di 2088. Ancora nessun calendario, invece, dalle altre Asp o strutture commissariali, con Trapani, Catania, Messina e Ragusa che fanno sapere però di essere al lavoro sul- le date.

