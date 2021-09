Rifiuti a Palermo, la Rap pubblica il nuovo piano di spazzamento: le zone coinvolte

La Rap, che si occupa dei rifiuti a Palermo, informa che da oggi sul sito aziendale sarà possibile visionare il piano di spazzamento per itinerari relativi alla prima e all’ottava circoscrizione. A darne notizia l'amministratore unico Girolamo Caruso.

"Le frequenze del servizio relative alle altre circoscrizioni saranno inserite, nei prossimi giorni, gradualmente, nel sito della Rap con la previsione che entro la prima decade di ottobre tutte le vie della città saranno visionabili. Al fine di agevolare ancor di più la consultazione del piano di spazzamento - spiega l'amministratore - all’interno del sito istituzionale della Rap, nei prossimi giorni, sarà realizzata un’apposita pagina interattiva nella quale, attraverso una semplice ricerca testuale della via verranno visualizzati i correlati dettagli della frequenza del servizio previsto, con un estratto di mappa stradale geo referenziato".

"L’obiettivo dell’Azienda è quello di avvicinare la Rap ancor di più al cittadino. e come già precedentemente annunciato, i palermitani hanno il diritto di conoscere le frequenze del servizio erogato presso il proprio domicilio, e finalmente l’azienda si doterà di un piano di spazzamento completo che coinvolgerà tutte le circoscrizioni». "In questa ottica - continua Caruso - sono anche partiti gli incontri dedicati tra il management Rap e i presidenti delle circoscrizioni. La scorsa settimana l’azienda si è riunita con il presidente della prima circoscrizione Massimo Castiglia che si ringrazia per il suo contributo e i suoi suggerimenti, quale conoscitore del territorio. I temi trattati sono stati diversi: dalle attività propedeutiche di start-up per avviare il quarto step della raccolta differenziata Palermo differenzia 2, al potenziamento dei servizi erogati nel fine settimana con particolare attenzione ai 4 mandamenti e al mercato di Ballarò per ridare le giuste condizioni di decoro al quartiere storico cittadino".

