Gli incendi tornano a spaventare la Sicilia, le fiamme tra Borgetto e Partinico minacciano le case

Un incendio è divampato nella notte tra Borgetto e Partinico, nel Palermitano, minacciando alcune abitazioni in contrada Margi, in via Andrea Mantegna e lungo la statale 186 che porta a Borgetto.

Sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e della forestale e non è escluso che in mattinata possa arrivare anche qualche mezzo aereo. La Protezione civile aveva diramato per oggi l’allerta rossa sul fronte degli incendi, a causa del ritorno delle alte temperature, con punte di 36 gradi.

