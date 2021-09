Nuovo furto di marmitte a Bagheria: arrestati tre palermitani

Tre palermitani sono stati arrestati per furto di marmitta, l'ennesimo avvenuto a Bagheria. I tre dal quartiere Zen hanno raggiunto Bagheria e hanno rubato una marmitta catalitica, in via Lucrezio.

Quando stavano già armeggiando con crick e strumenti di effrazione, sono stati sorpresi dal passaggio di una pattuglia del Commissariato di polizia in servizio di prevenzione e controllo del territorio.

Gli agenti hanno intimato l’ “Alt Polizia” ai tre e li hanno bloccati, identificandoli e arrestandoli. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

