Palermo: Claudia Colomba alla guida del reparto di “Malattie Infettive Pediatriche” al “Di Cristina”

Claudia Colomba è il nuovo dirigente del reparto di “Malattie Infettive Pediatriche” all’Ospedale “Di Cristina”; firmerà il contratto nei prossimi giorni e comincerà il 16 settembre.

Nata a Palermo, sposata e madre di tre figli, si è specializzata in Malattie Infettive e Tropicali nel 1999 e in Pediatria nel 2009. Nel 2000 ha svolto attività clinica e di ricerca con il ruolo di consulente infettivologo all’Ismett e poi, fino al 2007, ha svolto attività clinica e di ricerca presso l’U.O.C. di Malattie infettive dell’Ospedale dei Bambini dell’Arnas Civico, allora sede della Scuola di specializzazione in Malattie infettive (nata proprio a Palermo all’Ospedale dei bambini nel 1970). Dal 2007 ad oggi ha svolto attività clinica, di ricerca e didattica presso il reparto di “Malattie Infettive” del Policlinico “Giaccone” di Palermo.

Dal 2015 è professore associato di Malattie infettive dell’Università di Palermo, docente di Malattie infettive nel Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e delle Scuole di specializzazione in Malattie infettive e Pediatria.

© Riproduzione riservata