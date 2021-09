Palermo, la nave per Napoli ferma al porto da 5 ore: tensione fra i passeggeri

Il traghetto Palermo-Napoli della Tirrenia fermo al porto dalle 20.15, orario previsto per la partenza, fino a tarda notte. Cinque ore almeno di stop e per i passeggeri informazioni contrastanti. L’unica certezza un messaggio arrivato alle 18.57, che diceva che la nave sarebbe partita alle 23.30, con un ritardo già consistente, ma senza alcuna spiegazione. Alle 23,30 però la nave è rimasta ancora ferma in porto.

Inevitabile la tensione fra i passeggeri. «Mi sento male, fatemi scendere», si sente gridare alla reception da molti passeggeri. Non è chiaro se, dopo tutte queste ore di ritardo, i passeggeri possono scendere almeno a piedi, con l’auto no di certo. Un centinaio di persone tutte nella stessa stanza a protestare vivacemente. Intorno all’una circa, quindi con un ritardo nel ritardo, la voce che «forse si parte fra un’ora». Ma niente è ancora certo, con molta gente che vorrebbe scendere, un po’ per paura e un po’ per stanchezza. A un certo punto, dopo l'una di notte, un avvocato ha cominciato a raccogliere firme, ipotizzando una class action contro la compagnia.

