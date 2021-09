Villabate, baby gang lancia petardi e brucia una palma: il sindaco vieta la sosta in piazza

Momenti di tensione a Villabate dove un gruppo di ragazzini ieri ha lanciato alcuni petardi contro le palme che si trovano in piazza della Regione provocando un incendio che ha bruciato una palma.

Un gesto intollerabile per il sindaco Gaetano Di Chiara che ha annunciato un'ordinanza: "Dopo l'ennesimo atto di barbarie, la misura è colma. Oggi emanerò un'ordinanza, per vietare lo stazionamento in piazza e nelle aree limitrofe dalle 20 alle 7", dice il sindaco.

Di Chiara annuncia che si rivolgerà ai carabinieri. "Andrò in caserma a sporgere denuncia contro ignoti, e chiederò al prefetto una convocazione del Comitato per l'ordine e sicurezza, per discutere e affrontare la criminalità minorile. Chiedo a tutti i partiti e a tutte le associazioni del nostro territorio, di fare squadra, per isolare e affrontare queste gang che infestano Villabate".

© Riproduzione riservata