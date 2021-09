Palermo, a Mondello resta l’isola pedonale: sarà sperimentale sino al 31 ottobre

L'isola pedonale di Mondello resterà, in versione sperimentale, fino al 31 ottobre. Lo stop alle auto si estende da piazza Valdesi a via Teti. Un provvedimento che ha cambiato volto alla borgata palermitana e che continua a dividere residenti e commercianti tra favorevoli e contrari.

Come scrive Giuseppe Leone in un articolo sul Giornale di Sicilia, alle polemiche l’assessore alla Mobilità Giusto Catania rilancia la scelta dell'amministrazione e promette di rilanciare la pedonalizzazione della borgata già dopo Pasqua: «La prima modifica in vista della prossima estate? Iniziare prima di metà giugno, magari già a metà aprile o comunque subito dopo Pasqua. Il bilancio, ad oggi, è positivo, non c’è mai stato un giorno di caos. Poche proteste per calo di affari e molti riscontri positivi. Da qui al 31 ottobre – aggiunge Catania – analizzeremo questo periodo meno balneare e poi trarremo tutte le conclusioni».

Anche nel centro storico, novità sul traffico: nei varchi all'ingresso della Ztl da lunedì tutte le telecamere saranno attive e riprenderanno a funzionare anche per quella che rappresenta l’attività più temuta: quella sanzionatoria.

Saranno accese sia le telecamere "storiche in cinque varchi (Porta Felice; via Roma, in prossimità di piazza Giulio Cesare; via Porto Salvo, nei pressi di corso Vittorio Emanuele; piazza Verdi, in prossimità di via Volturno, alle spalle del Teatro Massimo; via Gagini, a seguire l’ingresso da piazza Colonna), sia le 26 nuove testate dallo scorso 1 agosto dal Comune, per un sistema di 31 occhi elettronici in totale.

