È morto oggi Francesco Lo Sardo, chirurgo oncologo alla clinica Maddalena di Palermo. Lo Sardo era molto conosciuto perchè per anni è stato punto di riferimento per tanti pazienti ammalati di tumore, in particolare donne a cui ha curato il cancro alla mammella.

Ha lavorato per anni alla clinica Maddalena. «Oggi ci ha lasciato un amico un pioniere della lotta al cancro al seno», dice il direttore del 118 di Palermo e Trapani, Fabio Genco.

