Sorpresi a scaricare rifiuti: 45 multati a Palermo, la Rap chiede i vigilantes per i controlli

Una delle opzioni in campo per frenare la formazione di nuove discariche è di ingaggiare squadre di vigilantes armati e muniti anche di telecamera. Lo scrive Giancarlo Macaluso in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola. Secondo le informazioni fornite dall'amministratore unico di Rap, Girolamo Caruso, le montagne di rifiuti si formano generalmente al confine con altri Comuni, segnale chiaro che si tratta della cosiddetta migrazione dei rifiuti.

Una delle soluzioni individuate dall'amministratore Caruso è di potenziare i controlli. Caruso ha raccontato che in un solo blitz di qualche giorno fa ben 45 mezzi sono stati intercettati, fermati, multati vicino la Rocca. Avevano materiale a bordo pronto per essere scaricato.

«Conosciamo i problemi di numeri del comando dei vigili urbani - spiega Caruso - ma a noi servono maggiori controlli nelle ore notturne. Anche le telecamere, ad esempio, non danno grandi risultati. Le nostre sette sono costate 19 mila euro ma sono facilmente aggirabili perché basta rimanere abbastanza distanti per non fare scoprire la targa. A questo punto - conclude - è utile pagare delle pattuglie di vigilantes per il turno serale: non faranno multe, ma servono sicuramente da deterrente. Penso ad alcune squadre formate da due guardie ciascuno per monitorare a giro i siti più sensibili della cintura metropolitana. Forse costerà un milione all'anno questo servizio, ma ne risparmieremo quattro».

