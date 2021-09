Palermo, ricoverato al Cervello un infermiere non vaccinato: è grave

È in gravi condizioni, all'ospedale Cervello di Palermo, un infermiere non vaccinato, ricoverato per le conseguenze del Covid.

Il sanitario, che lavora al Policlinico, nei giorni scorsi, era stato in vacanza a Cefalù, al suo ritorno in città ha scoperto di aver contratto il virus, a casa le sue condizioni si sono via via aggravate, tanto da rendere necessario il trasferimento in ospedale.

Contagiato anche un medico che però era vaccinato, ha avuto solo sintomi leggeri e adesso sta bene.

In Sicilia, da lunedì in zona gialla (unica regione in tutta Italia), negli ultimi giorni sono cresciute le prime vaccinazioni (oltre diecimila), "ma ancora non basta" come ha sottolineato l'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza.

L'invito è quello di prenotarsi e proteggersi, "perché non possiamo pagare il prezzo altissimo - ha detto Razza - di ospedali pieni e attività economiche a rischio". Nei prossimi giorni nell'Isola sarà anche avviata una nuova campagna di informazione.

