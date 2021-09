Morti sul lavoro, Panormedil Cpt: "Prevenzione condizione prioritaria per tutela lavoratori"

"Continuano a registrare un numero di morti sul posto di lavoro che ci fa rabbrividire e ribadiamo con forza che questa emorragia può essere arrestata solo con un'adeguata prevenzione, che è condizione imprescindibile per tutelare i lavoratori".

Lo dicono, in una nota congiunta, il presidente di Panormedil Cpt, Mario Puglisi e il vicepresidente Francesco Danese, che aggiungono: "Come ente bilaterale siamo a disposizione delle imprese per garantire una formazione di figure altamente qualificate e professionali perché riteniamo che solo investendo in maniera proficua e attenta sulla qualità è possibile abbattere il numero degli infortuni e scongiurare le tragedie. Siamo sempre pronti, inoltre, a dare il nostro contributo ai soggetti preposti, istituendo anche un tavolo tecnico, per la repressione di ogni abuso da parte delle imprese - concludono- soprattutto in questo momento dove l'accelerazione delle opere pubbliche, incluse nel Recovery Fund, così come pure l'alta richiesta del bonus 110 per cento, potrebbero determinare un abbassamento dei livelli di guardia con un rischio sempre maggiore per i lavoratori".

