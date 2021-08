Terremoto, il brusco risveglio dei palermitani: "Qui ha tremato tutto!"

Brusco risveglio a Palermo per la forte scossa di terremoto registrata alle 6,14 di magnitudo 4.3. Il sisma è stato avvertito in città e in buona parte della provincia, soprattutto quella orientale e sulle Madonie.

E i social sono stati subito riempiti di commenti.

Quando la sveglia te la dà il #terremoto la tremarella ti dura tutto il giorno #sicilia #Palermo — Massimiliano (@Maxis18) August 31, 2021

Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco.

Spero di riuscire a dormire un altro po', sta scossa di terremoto mi ha destabilizzato — marianna (@yoonminkoobi) August 31, 2021

I vigili del fuoco hanno precisato di aver ricevuto tante richieste di informazioni ma nessuna segnalazione di danni o chiamate di soccorso.

Avvertito fortissimo a Santo Stefano di Camastra (ME) #terremoto — ?? ???????? ? (@_volpetta_) August 31, 2021

All'alba il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale tra Fiumetorto e Tusa/Roccapalumba dopo la scossa di terremoto.

La scossa delle 6,14 è stata seguita da altre due di assestamento di intensità minore.

