Palermo, rivolta in centro contro i monopattini: 650 firme per vietarli

Quasi 650 firme per vietare i monopattini nelle isole pedonali a Palermo, raccolte in un fine settimana d’agosto, con un caldo mica da ridere, una città vuota e tutti al mare.

Un numero considerevole e da non sottovalutare, soprattutto visto il periodo, che fa capire quanto chi frequenta quei luoghi che dovrebbero servire a passeggiare in tranquillità sia in realtà stanco di questi mezzi di «nuova generazione», certamente utili e a favore dell’ambiente, ma altrettanto pericolosi, in particolar modo se usati da gente, diciamo così, non ligia alle regole stradali. E non si tratta di poche persone.

Basta un dato a far capire quanto si stia andando oltre: i vigili urbani, pur con le mani legate, in un certo senso, da un regolamento che praticamente non esiste ancora, hanno elevato in questo mese quasi 200 multe a conducenti di monopattini e bici elettriche (altro grande problema), rifacendosi al codice della strada quando fosse possibile.

Ecco, il problema vero è che non sempre è possibile, e proprio per questo c’è una proposta di legge in discussione alla Camera, dove il primo firmatario è il deputato Roberto Rosso, sul regolamento di transito dei monopattini.

