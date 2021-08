Tartarughe marine: nido a Trappeto, schiuse già 50 piccole Caretta caretta

Un nido di caretta caretta sulla spiaggia Ciammarita di Trappeto, all'interno del Lido El Pam Pam. Un evento che si verifica per il secondo anno consecutivo, segno che le tartarughe marine hanno gradito la spiaggia a pochi chilometri da Palermo.

Il WWF Sicilia Nord Occidentale è stato avvisato da Giuseppe D'Asaro, dottore in scienze naturali di Trappeto, che a sua volta era stato allertato dal personale del lido di Trappeto dove si sono schiuse circa 50 uova.

Il personale del lido, intorno alla mezzanotte del 26 agosto, ha notato uno strano movimento sulla sabbia e hanno constatato un piccolo esercito di una cinquantina di piccole Caretta caretta che stavano puntando verso l'arenile, quindi raggiunta la battigia, hanno preso il largo.

Dopo quella notte sono uscite altre piccole tartarughe in maniera sparuta. "La Caretta caretta - dico dal Wwf - è una specie protetta e tutti gli avvistamenti devono essere comunicati prontamente alla Guardia Costiera numero 1530, anche di notte, anche in mare, per poi provvedere al recupero in caso di problemi al rettile o di controllo del nido in caso di deposizione".

Per due anni consecutivi questo tratto di mare vicino al paese di Trappeto ha dato i natali a oltre 150 piccole tartarughe confermandosi un importante sito per questa specie che vive sulla terra da oltre 100 milioni di anni ed è in forte pericolo di estinzione per la pressione antropica provocata dall'uomo.

© Riproduzione riservata