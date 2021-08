Palermo, roghi di rifiuti allo Zen 2: arrestato un 50enne

Un 50enne palermitano è stato arrestato dai carabinieri della Stazione San Filippo Neri con l'accusa di combustione illecita di rifiuti. Sabato scorso, dopo un intervento di sera insieme ai vigili del fuoco per domare il rogo di un cumulo di rifiuti in via Senocrate di Agrigento, nel quartiere Zen 2, i militari hanno perlustrato la zona, sorprendendo il 50enne intento ad appiccare il fuoco ad una catasta poco lontana dalla prima.

Le fiamme sono state immediatamente domate dai pompieri. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al gip di Palermo.

