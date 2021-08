Lavori in autostrada tra Palermo e Villabate, code e caos in viale Regione. Traffico in tilt anche verso il porto

Pomeriggio di passione per il traffico a Palermo. Code chilometriche in viale Regione, auto incolonnate anche da Sant'Erasmo fino al porto. Colpa delle partenze per i rientri di fine agosto nel caso del Foro Italico e di via Crispi, colpa dei lavori in autostrada per la circonvallazione.

In entrambi i casi a pagarne le conseguenze sono state centinaia di auto bloccate nel traffico in due arterie cruciali per la viabilità cittadina.

A provocare il caos in viale Regione, direzione Catania, sono i lavori di pavimentazione cominciati oggi tra Palermo e Villabate. Lunghe file di auto, già a partire da Villa Tasca, e temperature ancora alte. Anche un'ambulanza a sirene accese è rimasta bloccata nel traffico faticando a superare le vetture incolonnate.

L'obiettivo dei lavori è migliorare la sicurezza dell'asfalto dell'autostrada in caso di pioggia. Ma come prevedibile, il cantiere attivo con turni diurni e notturni nella carreggiata in uscita da Palermo, ha provocato ingorghi. Lo stesso intervento riguarda anche la Palermo-Mazara ma i lavori sono eseguiti, in entrambe le carreggiate, in orario notturno tra le 22 e le 6. L'Anas, che ha avviato l'intervento, già nei giorni scorsi aveva consigliato percorsi alternativi all'autostrada tra Palermo e Villabate: "Si ricorda la possibilità di percorrere via Messina Marine e la statale 113 per destinazioni costiere oppure via Messina Montagne per giungere allo svincolo autostradale di Villabate", è il suggerimento diffuso attraverso una nota.

Traffico in tilt nel pomeriggio anche in un'altra zona della città, da Sant'Erasmo verso il porto per via delle partenze. Una scena che si ripete in questo periodo dell'anno e che rende un'odissea attraversare soprattutto via Crispi in direzione degli imbarchi.

