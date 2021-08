Vaccino nelle farmacie, a Palermo si parte lunedì: ecco quelle autorizzate e come prenotare

Dalla prossima settimana dovrebbe partire la vaccinazione anti-Covid nelle farmacie di Palermo e provincia.

Come prenotare il vaccino in farmacia

Chi vorrà utilizzare il servizio potrà prenotare la propria dose di vaccino Pfizer direttamente in una delle farmacie che partecipano all’iniziativa. Nel frattempo l’Asp scongelerà e sconfezionerà le dosi applicando su ogni fiala un codice di tracciamento che permetterà, attraverso l’inserimento nella piattaforma di Poste Italiane, il preciso abbinamento con la persona che sarà immunizzata.

La somministrazione del vaccino

I farmacisti - formati tramite due corsi dell'Istituto superiore di sanità - eseguiranno l'anamnesi del paziente e poi l'inoculazione del vaccino, secondo i protocolli di sicurezza stabiliti dall'accordo nazionale, e infine inseriranno sulla piattaforma i dati dell'avvenuta immunizzazione rilasciando il green pass.

I soggetti «fragili», o che hanno patologie particolarmente gravi, non potranno sottoporsi alla vaccinazione in farmacia ma saranno reinviati al medico di famiglia per una successiva valutazione.

L'elenco delle farmacie autorizzate a vaccinare

L'Asp ha diffuso l'elenco aggiornato delle farmacie autorizzate a vaccinare.

Qui la lista di chi ha aderito.

