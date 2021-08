Lavori sull'autostrada Palermo-Catania, restringimenti all'altezza di Villabate: traffico in vista

«A partire da lunedì prossimo saranno avviati gli interventi di pavimentazione sulle autostrade A19dir, tra Palermo e Villabate, e A29 "Palermo-Mazara del Vallo». La nuova pavimentazione sarà di tipo drenante che, in caso di pioggia, consente un notevole miglioramento delle condizioni di marcia in ordine a sicurezza e comfort».

Ne dà notizia l’Anas in una nota. Lungo la A29 i lavori saranno eseguiti, in entrambe le carreggiate, in orario notturno tra le 22 e le 6, mentre tra Palermo e Villabate si interverrà lungo la sola carreggiata in uscita da Palermo, con turnazione sia diurna che notturna.

In entrambi i casi, le lavorazioni prevedono il restringimento di carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso o di emergenza e marcia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere.

«Per quanto riguarda i possibili itinerari alternativi tra Palermo e Villabate - scrive l’Anas - si ricorda la possibilità di percorrere via Messina Marine e la statale 113 per destinazioni costiere oppure via Messina Montagne per giungere allo svincolo autostradale di Villabate».

