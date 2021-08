Coppia aggredita e rapinata per 10 euro a Palermo, due arresti

Aggrediscono una coppia e dietro minacce e percosse, si fanno consegnare 10 euro, unici contanti in possesso delle vittime. I due rapinatori sono stati fermati poco a bordo del loro scooter e arrestati durante un posto di blocco. A finire in manette due palermitani di 39 e 29 anni, con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

I due malviventi sono stati fermati da una pattuglia di carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, in viale Strasburgo dai militari, perchè il conducente era senza casco. I due sono apparsi molto nervosi, cosa che ha insospettito non poco i militari, che hanno subito collegato i due alla rapina avvenuta poco prima in via Briuccia.

La perquisizione ha permesso di rinvenire la refurtiva. Sotto sequestro soldi e scooter.

Per una delle vittime è stato necessario ricorrere alle cure dell'ospedale Civico.

Su disposizione del Pubblico Ministero, i due sono stati rinchiusi nel carcere Pagliarelli di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida.

