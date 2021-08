Castellana Sicula, l'ex vicesindaco "furbetto" del reddito di cittadinanza: denunciato

Vincenzo Lapunzina, presidente del Comitato Zone Franche Montane di Sicilia e ex vicesindaco di Castellana Sicula, comune sulle Madonie nel Palermitano è indagato per avere indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia.

Secondo quanto ricostruito dai finanzieri della Tenenza di Petralia Soprana, Lapunzina ha trasferito la residenza da Castellana Sicula a Geraci Siculo, in una casa disabitata per accedere al sussidio. E’ stato denunciato alla Procura di termini Imerese per indebita percezione del Rdc.

