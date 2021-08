Assente dal lavoro per giorni, dipendente comunale trovato morto in casa a Palermo

Da giorni non si presentava sul posto di lavoro, una circostanza che ha insospettito i colleghi che hanno così avvisato il 112. Sono stati proprio i carabinieri a fare la drammatica scoperta trovando il cadavere di Giovan Battista Chianello, 65enne dipendente comunale di Palermo, nel suo appartamento di via Domenico Cimarosa, in zona Notarbartolo.

L'uomo si era assentato per tre giorni dagli uffici dell'ottava circoscrizione, dove lavorava dopo essere stato trasferito dalla postazione comunale del quartiere San Giovanni Apostolo. I colleghi hanno così avvisato i militari che si sono recati al domicilio del 65enne, nessuno però ha risposto al citofono.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che una volta entrati insieme ai carabinieri hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Chianello viveva da solo, le cause della morte sono presumibilmente dovute a cause naturali e dopo l'ispezione del cadavere da parte del medico legale, il pm ha disposto la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.

© Riproduzione riservata