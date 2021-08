Campofelice di Roccella, il sindaco Taravella positivo al Coronavirus

Il sindaco di Campofelice di Roccella, piccolo centro madonita del Palermitano, è risultato positivo al Coronavirus. È stata la stessa prima cittadina Michela Taravella ad annunciarlo sul suo profilo social, positivo al Covid anche il marito con cui si trova al momento in isolamento domiciliare.

"Nel tardo pomeriggio l’Usca ha comunicato gli esiti dei nostri tamponi molecolari. Io e mio marito siamo positivi e mia figlia, fortunatamente, negativa - scrive il sindaco -. Per senso di responsabilità e cautela, appresa la notizia del nostro contatto con un mio familiare risultato positivo al tampone rapido (poi confermato, qualche giorno dopo, anche al molecolare) ci siamo posti in isolamento fiduciario, diventato poi obbligatorio, in attesa di essere sottoposti al molecolare".

"Negli ultimi giorni abbiamo cominciato ad avere qualche sintomo, pur essendo tutti vaccinati con doppia dose…per fortuna e grazie a Dio! Perché, se così non fosse stato, oggi forse non saremmo a casa nostra, con la possibilità di sottoporci alle cure domiciliari, da protocollo!! Purtroppo è capitato anche a noi, nonostante le mille accortezze, nonostante le tante preoccupazioni e dopo aver trascorso, oltre un anno e mezzo con la paura di portare a casa il virus, essendo stata sempre in prima linea, insieme ai miei stretti collaboratori dall’inizio della pandemia".

"Nonostante tutto, stiamo bene!! Molto raffreddati, ma stiamo bene, i sintomi del virus sono più attenuati grazie alla efficacia del vaccino!! Questa storia ha una sola morale: il vaccino è l’unica arma per affrontare questo virus e vaccinarsi è un dovere morale ed un atto d’amore nei confronti di se stessi e dei propri cari. Supereremo anche questa, con la determinazione ed il coraggio che ha sempre contraddistinto le tante fasi difficili della nostra vita!"

"In queste ore sono stata sommersa di messaggi privati e telefonate, non riuscirò a rispondere a tutti, mi scuso. Sentiamo ogni momento il calore di tante persone che ci vogliono bene e ci stanno mostrando vicinanza e sostegno e l’amore infinito della nostra famiglia. Tanti amici, i nostri medici, i medici dell’USCA ed i nostri cari non ci stanno lasciando da soli, facendo cose straordinarie e con il cuore. E questa, nella difficoltà, è la cosa più bella! Grazie a tutti di cuore. Vi abbraccio forte, seppur virtualmente! A presto!!"

