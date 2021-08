Verso Tunisi con 5 esemplari di volatili di specie protetta: denunciato a Palermo

Tentava di esportare cinque esemplari di volatili di specie protetta: un tunisino residente nel Ragusano è stato bloccato dai finanzieri del I nucleo operativo metropolitano di Palermo, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio delle Dogane, che hanno sottoposto a controllo l’auto condotta dall’uomo, prima dell’imbarco sulla nave in partenza per Tunisi.

Durante l'ispezione la squadra cites delle fiamme gialle, specializzata nei controlli a tutela della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie a rischio di estinzione, ha scoperto cinque esemplari di Carduelis carduelis della famiglia dei fringillidi. I volatili, trovati all’interno di due gabbie metalliche, non avevano anelli identificativi e documentazione che ne attestasse la detenzione e provenienza.

I finanzieri e i funzionari doganali hanno sequestrato gli esemplari protetti per affidarli alle cure della riserva naturale di Bosco Ficuzza. Il tunisino invece è stato segnalato anche all’assessorato regionale dell’Agricoltura per violazione alla normativa per la protezione della fauna selvatica.

