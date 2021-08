Vasto incendio ad Alia in provincia di Palermo. I vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile sono stati impegnati per tutto il giorno per spegnere un incendio che ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea e centinaia di balle di fieno.

Le squadre antincendio sono state impegnate a proteggere alcune aziende agricole e alcuni allevamenti.

