Palermo, nuovi orari per i tamponi alla Fiera del Mediterraneo

Nuovi orari per i tamponi all'hub della Fiera di Palermo. L’ufficio del commissario all’emergenza Covid della Città metropolitana di Palermo ha deciso di ampliare l’attività del drive-in. L’apertura al pubblico sarà dalle 8 alle 11, orario in cui chiuderanno i cancelli e non potranno entrare altre autovetture.

L’attività andrà avanti finché non saranno stati sottoposti a test tutti gli utenti entrati all’hub provinciale in automobile entro le 11.

I tamponi antigenici alla Fiera del Mediterraneo possono essere eseguiti solo su vaccinati; destinatari di misure di contact tracing; chi rientra in attività di screening organizzato; convocati dall'autorità sanitaria per effettuare un tampone; chi torna in Sicilia da aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio; bambini di età inferiore ai 12 anni, che non hanno la possibilità di vaccinarsi.

Per i tamponi drive-in l’ingresso alla Fiera del Mediterraneo è dal cancello principale di piazza Mandela.

L’orario delle vaccinazioni all’hub resta invariato, dalle 9 alle 19, con entrata da via Sadat.

