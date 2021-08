Emergenza rifiuti senza fine a Palermo, la Fp Cgil: "Non rendiamo vano lo sforzo dei lavoratori Rap"

Emergenza rifiuti senza fine a Palermo, con cassonetti che due giorni fa sono stati dati alle fiamme nel quartiere Borgo Nuovo, in piazzale Pirandello, a largo Castronovo e in via Messina Marine. I roghi sono stati spenti dai vigili del fuoco.

Una situazione che è divenuta insostenibile. Sul caso è intervenuto il sindacalista Riccardo Acquado della Fp Cgil che ha lanciato un appello alla cittadinanza: "Invitiamo a non rendere vano l'enorme sforzo dei lavoratori Rap per garantire l'ordine dell'igiene ambientale. Si fa appello al senso civico ed al rispetto dei lavoratori che non sempre operano nelle migliori condizioni climatiche e di carenze strumentali".

"L'auspicio - conclude Acquado - è che la Rap si doti al più presto di personale e di impianti specifici per il trattamento di rifiuti dannosi per l'ambiente e per il decoro urbano".

