Allacci della luce illegali in quattro villette a Terrasini: 13 persone denunciate per furto

Quattro villette erano allacciate abusivamente alle rete elettrica dell'Enel in contrada Paternella a Terrasini nel Palermitano. I carabinieri della compagnia di Carini hanno denunciato 13 persone per furto aggravato. La scoperta è stata effettuata durante alcuni controlli nel territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nonché alla verifica del rispetto della normativa antipandemica. I tecnici della società elettrica hanno accertato che le abitazioni erano collegate illegalmente con un cavo.

A Cinisi, i militari della Stazione hanno arrestato un 22enne del luogo, già noto alle forze dell’Ordine, che era in possesso di oltre 200 grammi erba già confezionata in dosi e pronta per essere spacciata. Il giovane risponderà di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui è stata disposta, in attesa del processo, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Cinisi.

Dai controlli su strada è scattata una denuncia per un 45enne, cinisense, sorpreso alla guida di una moto senza patente e con 3 coltelli occultati all’interno della sella e una segnalazione alla Prefettura di Palermo per un 30enne che deteneva, per uso personale, una modica quantità di droga. Complessivamente sono state 160 le persone controllate e quasi 100 i veicoli di cui 6 sanzionati per violazioni al codice della strada per un importo globale di € 1.338.

