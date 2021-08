Palermo, sequestrate 50 bombole con 2,5 tonnellate di gas refrigerante: arrivava dalla Cina

Cinquanta bombole contenenti 2,5 tonnellate di gas refrigerante di tipo HFC R-422D (gas fluorurato a effetto serra) sono state sequestrate dai funzionari Adm e dalla guardia di finanza.

Il carico di bombole, stivato in un container proveniente dalla Cina e destinato a un importatore siciliano, è stato intercettato nel corso di un controllo documentale delle merci in entrata o in transito e solo a seguito di una mirata analisi dei rischi si è deciso di verificare la natura delle merci riscontrando un’etichettatura non conforme a quanto prescritto dalla normativa europea per gli specifici prodotti.

All’importatore, per la violazione amministrativa, è stata comminata una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 50 mila euro.

